TCG Işın'da kayıp yolcular için inceleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin, Girne'de batan yolcu gemisini tespit etmek üzere bölgede çalışmalara başlayan TCG Işın gemisinin arama kurtarma faaliyetlerini yerinde incelediği bildirildi.

KKTC resmi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel ve Büyükelçi Başçeri, Girne kenti açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinden kaybolan 20 kişinin aranması çalışmalarına katılan TCG Işın gemisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Erhürman, Üstel ve Başçeri, TCG Işın gemisinin yürüttüğü arama çalışmalarıyla ilgili gemi komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur'dan bilgi aldı.

Erhürman, Üstel ve Başçeri, arama kurtarma faaliyetlerinin kayıplar bulunana kadar devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA