KKTC'de Yasa Dışı Bahis Davası: 250 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu suç örgütünün yasa dışı bahis organizasyonu yürüttüğü iddiasıyla, Falyalı'nın eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu 250 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı.

Hakim dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanık Hasan Ay, duruşmadan vareste tutulmak istediğini belirterek, beraatini istedi.

Sanık Ahsen Balyemez de aleyhe olan hususları kabul etmediğini söyleyerek, beraatini talep etti.

Bu davada mağdur olduğunu öne süren sanık Onur Gündüz ise "Başka bir mail hesabı ve telefon numarası kullanılarak benim adıma banka hesabı açılmış. Benim bir ilgim yok. Bu durumla alakalı suç duyurusunda bulundum. Nasıl oldu bilmiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum." beyanında bulundu.

Söz alan sanık avukatları da aleyhe olan beyanları kabul etmediklerini belirterek, dosyadaki eksik hususların giderilmesini, müvekkillerinin banka hesaplarında bulunan blokelerin kaldırılmasını ve beraatini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, üzerinde bloke bulunan hesaplara ilişkin ilgili bankalara yazı yazılmasına hükmederek, duruşmayı 21 Nisan 2026'ya erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 35'i örgüt yöneticisi 250 sanık hakkındaki iddianamede, yasa dışı bahis suçunun, internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri aracılığıyla gerçekleştirildiği vurgulanıyor

Yasa dışı bahis sitesinin kurulabilmesi için ilk olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir yazılım satın alındığı ve bu yazılımın web sitesine yüklenerek yasa dışı bahis faaliyetine başlandığı belirtilen iddianemede, sonraki süreçte yasa dışı bahis sitesini kuran kişinin bir organizasyon oluşturarak, site üzerindeki canlı destek sisteminde, bahse konu olan spor müsabakaları ve bahis oranlarının takibi gibi teknik sistemin işleyişinde, sitenin kapatılması halinde yenisinin kurulmasında ve bunun sanal ortamda duyurulmasında farklı kişileri görevlendirdiği aktarılıyor.

İddianamede, yasa dışı bahis organizasyonunun, birçok farklı gruptan oluştuğuna işaret edilerek, teknik altyapıyı yönetenler, tanıtım ve reklam yapanlar, para transferini organize edenler, ATM'lerden para çekenler ve saha elemanları gibi çeşitli roller olduğu, örgüt yöneticilerinin kimliklerini gizlemek için alt kademelerle sınırlı temas kurdukları ve finansal kayıtlarda iz bırakmadıkları kaydediliyor.

Hesapların genellikle öğrenci, ev hanımı, emekli veya asgari ücretle çalışan bireyler adına açıldığı ve bu kişilerin aylık kazanç vaadiyle organizasyona dahil edildikleri, bu hesaplar üzerinden toplanan suç gelirlerinin, çeşitli yöntemlerle nakde çevrildiği ifade edilen iddianamede, yasa dışı bahis oynatılan web sitelerinde kullanıcılarla canlı destek sistemleri üzerinden iletişim kurulduğuna, kullanıcıların bahis için üçüncü şahısların hesaplarına para transferi yaptığına işaret ediliyor.

İddianamede, bahis işlemlerini gizlemek amacıyla kullanıcılara para transferlerinde "bahis" veya "bet" gibi ifadelerden kaçınmaları konusunda uyarı yapıldığının tespit edildiği, para transferlerinde genellikle otomatik para çekme makineleri (ATM), mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi yöntemlerin kullanıldığı, bu işlemlerin ise farklı şehirlerdeki kişiler aracılığıyla gerçekleştirildiği anlatılarak, son aşamada örgüt yöneticilerinde toplanan suç gelirlerinin kripto varlıklara çevrildiği vurgulanıyor.

Bu nedenlerle aralarında Falyalı'nın eşi Özge Falyalı'nın da bulunduğu 35 sanığın "suç örgütü yöneticiliği"nden 51 yıl 9 aya, 215 sanığın ise farklı suçlardan 45 yıla kadar hapsi isteniyor.