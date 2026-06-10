KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi Kabul Etti

(ANKARA) - KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çiftçi, "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek, Kıbrıs Türk halkının huzuru, güvenliği ve geleceği için iş birliğimizi her alanda geliştirmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretlerimiz kapsamında; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler tarafından kabul edildik. Görüşmemizde; Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarını, ortak tarih ve ortak geleceğe dayanan güçlü iş birliğimizi değerlendirdik. Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının korunması, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabulü yönündeki ortak kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler'in de ifade ettiği; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çeşitli ülkelerle imzaladığı savunma anlaşmaları ve sürdürdüğü silahlanma girişimleri karşısında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin ve huzurunun korunması bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Bu çerçevede; Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörlüğünün, Türk askerinin adadaki varlığının ve Türkiye-KKTC arasındaki güçlü dayanışmanın bölgesel istikrar açısından taşıdığı hayati değeri bir kez daha teyit ettik.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek, Kıbrıs Türk halkının huzuru, güvenliği ve geleceği için iş birliğimizi her alanda geliştirmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA