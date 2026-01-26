Haberler

TDK'nin KKTC'de öğretmenlere yönelik düzenlediği diksiyon eğitimi programı başladı
Güncelleme:
Türk Dil Kurumu, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi işbirliğiyle, KKTC'de görev yapan 120 öğretmene yönelik 5 gün sürecek diksiyon eğitimi başladı. Eğitimlerin amacı, Türkçenin doğru ve etkili kullanımını teşvik etmek.

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi işbirliğinde KKTC'de görev yapan 120 öğretmene 5 gün boyunca diksiyon eğitimi verilecek.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türk Dil Kurumu ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi işbirliğinde 26-30 Ocak'ta düzenlenen "Diksiyon Kış Okulu", Lefkoşa'da yapılan geniş katılımlı törenle başladı.

Atatürk Öğretmen Akademisi'nde düzenlenen açılış törenine, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı'nın yanı sıra çok sayıda yetkili ve eğitimci katıldı.

Törenin açılışında konuşan TDK Başkanı Mert, projenin sadece bir eğitimden ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürel bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Mert, "Öğretmenlerimizin Türkçeyi doğru kullanması, gelecek nesillerin de dil bilincine sahip olması demektir. KKTC'de, Türkçenin ses bayrağını dalgalandırmak için buradayız." dedi.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile Atatürk Öğretmen Akademisi arasındaki işbirliğine de değinen Mert, TDK olarak Kıbrıs Türkü'nün kültürel varlığını ve dil hassasiyetini her zaman takdirle takip ettiklerini, bu topraklarda Türkçenin en duru haliyle yaşatılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Türkçenin her alanda doğru, etkili ve güzel kullanılmasını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında KKTC'de görev yapan 120 öğretmene 5 gün boyunca kapsamlı eğitim verilecek.

Eğitimlerde, nefes kullanımı, vurgu, tonlama, fonetik ve beden dili gibi başlıklar ele alınacak.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
