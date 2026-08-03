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Lefkoşa'da markette bıçaklı saldırı: 2 yaralı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bir markette bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ile saldırganın ağır yaralandığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bir markette bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ile saldırganın ağır yaralandığı bildirildi.

Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da saat 11.45 sıralarında Taşkınköy bölgesinde, markette bıçaklı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Z.A. isimli kadın ağır yaralandı.

Saldırgan 31 yaşındaki M.B.K, olayda kullandığı bıçakla kendisini de yaraladı.

Polis, saldırının sebebinin araştırıldığını kaydetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, olaydan sonra Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan 22 yaşındaki Z.A'nın, ameliyata alındıktan sonra yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü, saldırgan M.B.K'nin de sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA
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