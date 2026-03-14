YTB, KKTC'de 'Kardeşlik İftarı' programı düzenledi

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Kardeşlik İftarı" programı düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki iftar programına, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve YTB Başkanı Abdulhadi Turus ile her iki ülkeden davetliler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB tarafından ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan kısa filmin gösterilmesiyle başlayan "Kardeşlik İftarı"nda, Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Ersoy, "Türkiye ile KKTC arasındaki bağ, ortak tarihimizin, kültürümüzün ve kader birliğimizin şekillendirdiği sarsılmaz bir kardeşlik bağıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin, KKTC'nin güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek şöyle dedi:

"Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği için burada konuşlandırılan F-16'larımız, bölgemizde farklı hesaplar peşinde koşan, Ada'nın gerçeklerini görmezden gelmeye çalışan tüm kesimlere gayet açık, net ve kararlı bir mesaj veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Kuzey Kıbrıs'ı hiçbir şart altında yalnız bırakmayız, haklı davasında bir milim dahi geri adım atmayız."

KKTC'nin, Rumların insanlık dışı ambargolarına maruz kaldığına dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin KKTC'nin refahını artıracak projelere imza attığını ifade etti.

"Bölgedeki krizlere rağmen Türkiye'nin güvencesi rahatlatıyor"

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da her zaman ve her konuda KKTC'nin yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ettiklerini söyledi.

Ataoğlu, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her zaman güçlü kaldığını dile getirerek, ana vatan Türkiye'nin desteklerinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, bölgeyi etkileyen savaşlara ve krizlere rağmen Türkiye'nin güvencesinin kendilerini rahatlattığını kaydetti.

"Kardeşlik Sofrası"nın etrafında buluşmanın mutluluğu içindeyiz"

YTB Başkanı Abdulhadi Turus da ramazan ayının kalpleri yumuşatan, ruhları teskin eden ikliminde Kıbrıs Türkleri ile "Kardeşlik Sofrası" etrafında buluşmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Turus, KKTC'de önemli projeler yürüttüklerini ve bunları devam ettirmekte kararlı olduklarını belirterek, "YTB olarak, 2012 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 59 ayrı projeye destek sağlayarak bu kardeşlik hukukunu somut adımlarla tahkim ettik. Bizim için her proje, bu topraklara sunulan birer hizmetten ziyade, geleceği birlikte kurma azmimizin birer mührüdür." dedi.

Ahmet Özhan, ilahi okudu

Yemeğin ardından, YTB tarafından basımı yapılan "Kıbrıs İlahileri" başlıklı eserin muhtevasını teşkil eden ilahiler, sanatçı Ahmet Özhan ve ekibi tarafından okundu.

Program, hediye takdimi ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.