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Gemi Kazasında Kurtarılan Hamile Kadın Türkiye'ye Sevk Edildi

Gemi Kazasında Kurtarılan Hamile Kadın Türkiye'ye Sevk Edildi
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KKTC Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, Lefkoşa'daki tedavisinin ardından ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi. Eşi Volkan Gökdaş, yetkililere teşekkür ederek bebeğe Alara adını vereceklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarıldıktan sonra Lefkoşa'da tedavi gören 8 aylık hamile kadın, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.

KKTC'deki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesindeki tedavisinin ardından, ailenin talebi üzerine ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, KKTC Ercan Havalimanı'na inerek hastaneden doktor eşliğinde ambulansla getirilen hamile kadını aldıktan sonra Türkiye'ye doğru havalandı.

Menekşe Nur Akkaya Gökdaş'a, ambulans uçakta eşi Volkan Gökdaş refakat etti.

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Volkan Gökdaş, kazanın ilk anından itibaren kendileriyle ilgilenilmesi, ambulans uçak taleplerinin karşılanması ve diğer işlemler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Gökdaş, bekledikleri kız bebeğin adının Deniz Ecem olmasını planladıklarını ancak gemi kazasının ardından doğacak çocuklarına Alara ismini verme kararı aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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