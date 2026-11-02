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KKTC'de 6 Aralık'ta 50 milletvekili ve 18 belediye başkanı seçilecek

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KKTC'de seçmenler 6 Aralık'ta 50 milletvekili, 18 belediye başkanı ve yerel yönetimleri belirlemek için sandığa gidecek. Yaklaşık 225 bin seçmenin bulunduğu ülkede 8 partinin 400 geçici adayı ve 8 bağımsız aday yarışacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçmenler, Cumhuriyet Meclisi üyeleri ile yerel yönetimleri belirlemek üzere 6 Aralık'ta sandık başına gidecek.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 Aralık'ta yapılacak çifte seçimle, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin 50 üyesi, 18 belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Yaklaşık 225 bin seçmenin bulunduğu ülkede, YSK'ye Cumhuriyet Meclisi milletvekilliği için başvuran 8 partinin 400 geçici adayı ile 8 bağımsız geçici adayı kamuoyuna açıklandı.

YSK'nin gerekli inceleme ve itiraz değerlendirmelerinin ardından 6 Aralık'ta yapılacak meclis ve yerel seçimler için kesin aday listelerini 9 Kasım'da ilan etmesi bekleniyor.

Seçimlere, KKTC'de faaliyet gösteren Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Halkın Partisi (HP), Bağımsızlık Yolu ile Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi'nin (TAM Parti) katılacağı duyuruldu.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 sandalyenin dağılımı, yüzde 5 ülke barajının aşılması ve nispi temsil sistemine göre belirleniyor.

50 sandalyenin ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa 16, Gazimağusa 12, Girne 12, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke 2 milletvekili şeklindedir.

Kaynak: AA
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