KKTC'de 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Başkent Lefkoşa'daki Tekke Bahçesi'nde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile siyasi parti temsilcileri, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer, dernek temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, törende yaptığı konuşmada, Türkeli'nde yaşananların Kıbrıs tarihinin en acı olaylarından biri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde çok ağır bedeller ödediğini söyledi.

Türkeli'nde savunmasız sivillerin hedef alındığına dikkati çeken Erhürman, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Şehitler ile yakınlarına borçlarının ödenmesinin mümkün olmadığını dile getiren Erhürman, "Tüm çabamız, şehit ailelerinin insan onuruna yaraşır, güven içerisinde, egemenlik ve eşitlik haklarına sahip çıkarak bütün dünyaya 'Biz, bu adada varız, en ağır bedelleri ödediğimiz dönemde de vardık, gelecekte de var olmaya devam edeceğiz.' diye haykırmaktır." şeklinde konuştu.

"Türk halkı egemenlik haklarından ödün vermeyecek"

Kıbrıs Türk halkının, en ağır bedelleri ödediği koşullarda dahi azınlık statüsünü asla kabul etmediğini, içine sindirmediğini belirten Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı, eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından ödün vermeyecek." ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) çeşitli ülkelerle askeri anlaşmalar yaptığı dönemde güvenliğin Kıbrıslı Türkler için hayati olduğunun altını çizen Erhürman, "Haklarımızdan vazgeçmemizi kimse beklemesin." dedi.

Türkeli katliamı, toplumsal bellekte derin yaralar açtı

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan de yaşamanın en temel insan hakkı olduğunu belirtti.

Benan, Türkeli katliamının toplumsal bellekte derin yaralar açtığını söyledi.

Rum terör örgütü EOKA'nın sivil halka yönelik saldırılarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Benan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığının barışın güvencesi olduğunu dile getirdi.