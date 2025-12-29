Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı diledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler için Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Erhürman, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, şehitlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır diledi.

Başbakan Üstel de ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bu sabah Yalova'da şehit düşen kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, Emniyet Teşkilatına ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum. Yaralı güvenlik görevlilerimize acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin her zaman olduğu gibi bugün de ana vatan Türkiye'nin yanında olduğunun altını çizen Üstel, teröre karşı verilen kararlı mücadelede birlik ve dayanışma duygularını ifade etti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
