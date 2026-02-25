KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türk Dünyası Arabulucular Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile görüştü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Dünyası Arabulucular Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği heyetlerini Lefkoşa'da kabul etti. Ziyaret sırasında, arabulucular birliği yetkilileri vizyon ve misyonları hakkında bilgi vererek, Erhürman'a hediye sundular. Erhürman, ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Dünyası Arabulucular Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği heyetleriyle bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, Türk Dünyası Arabulucular Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği üyelerini Lefkoşa'da kabul etti.
Türk Dünyası Arabulucular Birliği yetkilileri, vizyon ve misyonlarına ilişkin bilgi verdikten sonra ziyaretin anısına Erhürman'a hediye takdim etti.
Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Sercan İrkin