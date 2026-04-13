Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan GKRY'de Türk ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs'ta Paskalya Bayramı sırasında Türk ve KKTC bayraklarının yakılmasını 'provokasyon' olarak yorumladı ve bu eylemi kınadı.

Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'deki bayrak yakma eylemini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Açıklamada Erhürman, şunları kaydetti:

"Güneyde bir grup kendini bilmez insan, hem de dini bayram kutlamaları esnasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yakmışlar. Bayrakların yakılması, bayraklara ya da onların sahiplerine bir şey kaybettirmez ama bu saçma sapan 'eylem', yakanlar açısından açık bir medeniyet kaybıdır. Sıklıkla ortaya konulan bu medeniyetsizlik örneği, zihniyet ve provokasyonlar bizden ziyade Kıbrıs Rum liderliğinin sorunu ve kınama vesilesi olmalıdır."

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

