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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Temsilcisi Cuellar ile Cumhurbaşkanlığında görüştü

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Temsilcisi Cuellar ile Cumhurbaşkanlığında görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı KKTC Cumhurbaşkanlığında kabul etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklama yapmayacağı öğrenildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklama yapmayacağı öğrenildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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