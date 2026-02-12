Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Bm Genel Sekreteri Guterres ile 'Bu Defa Farklı Olmalı' Tespiti Üzerinde Durduk"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorununa çözüm sağlayacak yeni bir metodoloji önerisi sundu ve liderlerin sık temas kurmaları gerektiği üzerinde durdu.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Erhürman, Genel Sekreter Guterres'e dört maddelik yeni bir metodoloji sunduklarını ve "Kıbrıs sorununun çözümü için daha sık temas kurma konusunda görüş birliğine vardıklarını" bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmenin ardından açıklama yaptı. Görüşmenin atmosferini "yararlı ve verimli" olarak nitelendiren Erhürman, "Süre açısından iki katından daha fazla bir zaman. Dünyada bu kadar karışıklık varken, bu sürenin ayrılmış olmasını önemsiyorum" dedi.

Erhürman, geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarının tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizerek, Genel Sekreter Guterres ile "Bu defa farklı olmalı" tespiti üzerinde durduklarını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı, sundukları öneri paketi hakkında, "Seçim sürecinde halkım ile paylaştığım dört maddelik metodoloji önerimizi daha ayrıntılı bir şekilde, örnekler de vererek Sayın Genel Sekreter ve heyeti ile paylaşma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

"Sorunlar uluslararası zirveler yerine Lefkoşa'da çözülmeli"

Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) ele alınma biçimine dair eleştirilerini de dile getiren Erhürman, bu sorunların uluslararası zirveler yerine Lefkoşa'da çözülmesi gerektiğini belirtti.

Erhürman, liderlerin "basit konularda bile uzlaşamamasına" dair "Gerek Kıbrıslı Türklerin gerek Kıbrıslı Rumların sorduğu, benim zaman zaman gündeme getirdiğim soru olan 'birkaç geçiş noktası konusunda dahi uzlaşmaya varamayan iki lider, Kıbrıs sorunu gibi onlarca yıldır devam eden bir konuda nasıl çözüm üretebilirler ki' sorusunu Sayın Genel Sekreter ile paylaşma fırsatı buldum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, geçiş noktalarının açılmasının sembolik öneminin arttığını belirterek, bu konuların 5 artı 1 formatında New York veya Cenevre'de konuşulmasının liderlerin çözüm kapasitesi hakkında olumlu mesaj vermediğini dile getirdi.

"Yorgun ve umutsuz görmedim"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa yaklaşımıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Erhürman, Guterres'in konuya hakimiyetinin tam olduğunu belirtti.

Erhürman, "Yorgun ve umutsuz görmedim. İlgisinin devam ettiğini, ilgisini kararlılıkla sürdüreceğini hissettim. Genel Sekreter toplantı sırasında başlangıçta da bitişte de birkaç kez daha sık temasta olma arzusunu dile getirdi. Gelirken beklentim düşük bir beklenti değildi. Ama gerçekleşen toplantıdan sonra beklentimin de ötesinde bir yarar ve verim sağladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, temaslarını tamamlamasının ardından 12 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Lefkoşa'ya dönmesi ve Ercan Havalimanı'nda kapsamlı bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle ateşe benzin döktü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü

Oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Survivor'da Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti

Nagihan ile Seren Ay birbirine girdi! Biri hastanelik oldu
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık