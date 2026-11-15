KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 43. kuruluş yıl dönümünde tebrikleri kabul etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ülkesinin kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Türkiye'den gelen siyasi parti temsilcileri ve heyetleri, Cumhurbaşkanı Erhürman'a tebriklerini sundu.

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı törenleri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrikleri kabulünün ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde devam etti.

Kaynak: AA