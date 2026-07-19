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KKTC'de 20 Temmuz Barış Bayramı törenleri

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenlerine katıldı.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenlerine katıldı.

KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi. Anma programı, saat 18.00'de Boğaz Şehitliği'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe konulmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve askeri yetkililer hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Anıt Özel Defteri'ni imzalamasıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, daha sonra Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarı'nda düzenlenen törene katıldı. Burada anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Erhürman Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Anma programı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı'nda düzenlenen törenle devam etti. Cumhurbaşkanı Erhürman'ın anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Anıt Özel Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA
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