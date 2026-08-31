Haberler

KKTC Başbakanı: Kayıplar için gece gündüz arıyoruz

KKTC Başbakanı: Kayıplar için gece gündüz arıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisi için arama kurtarma çalışmalarının 7/24 sürdüğünü, gece 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 İHA ile devam edileceğini, Türkiye'den özel arama gemisinin yarın geleceğini ve sivil seferlerin yarından itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.

(LEFKOŞA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü belirterek, "En büyük önceliğimiz kayıp insanlarımıza ulaşmaktır. Çalışmalarımız gündüz olduğu gibi gece boyunca da aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Ünal Üstel, gün içerisinde Girne Limanı'ndaki çalışmaları yerinde takip ettikten sonra katıldığı cenaze töreninin ardından yeniden limana giderek kayıp yakınlarıyla bir araya geldi. Ailelere arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Üstel, Türkiye'nin desteği ve ilgili tüm birimlerin katılımıyla çalışmaların kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

Üstel, gece yürütülecek arama-kurtarma ve görüntü aktarma faaliyetlerinde 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 İHA'nın görev yapacağını vurguladı. Başbakan Üstel, arama kapasitesinin artırılması amacıyla Türkiye'den derin deniz arama kabiliyetine sahip, 1000 metre derinliğe kadar çalışma yapabilen özel arama gemisinin de yarın bölgeye ulaşmasının beklendiğini belirtti.

SİVİL DENİZ SEFERLERİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Üstel, normal sivil deniz ulaşımının aksamaması amacıyla gerekli düzenlemelerin tamamlandığını ve yarından itibaren sivil deniz seferlerinin yeniden başlayacağını bildirdi.

Olay nedeniyle bilet aldığı halde yolculuğunu gerçekleştiremeyen vatandaşların haklarının korunması için gerekli tüzük değişikliğinin de yapıldığını belirten Üstel, "Gece de durmayacağız. Kayıp insanlarımıza ulaşabilmek için tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti

Trump'tan piyasaları alt üst eden İran açıklaması
Vlahovic coştu, coşturdu! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 6 gollü gözdağı

Beşiktaş'tan Süper Lig tarihine geçecek skor
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi'nin görüşme yaptığı İtalyan devi

Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi'nin görüşme yaptığı dev takım
Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüş yolunda

Süper Lig'e geri dönüyor
Deniz Gül'ün Galatasaray için İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Uçak kalkıyor! Victor Osimhen'in yanına yıldız golcü
İstanbul Otogarı’nda taksici terörü: 'Kısa mesafe' deyip aileyi darbettiler

İstanbul'a ayak basar basmaz dehşeti yaşadılar

Vlahovic'i tutabilene aşk olsun! Dolmabahçe'de şov yaptı

Sen neymişsin be Vlahovic!
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı