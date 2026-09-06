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KKTC: Batık geminin çıkarılması yarın netleşecek

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinde kaybolan 15 kişi için arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, gemi enkazının çıkarılmasına yönelik kararın yarın netleşeceğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan kişilere ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Gemi enkazının çıkarılması yönündeki çalışmalar yarın netleşecek." dedi.

Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Girne açıklarında batan gemide kaybolan 15 kişiye ulaşılması için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını söyledi.

"Günler ilerledikçe özellikle deniz altında ve batık gemi içerisinde yürütülen çalışmaların şartları giderek zorlaşmaktadır ancak tüm zorluklara rağmen havadan, denizden, deniz altından ve karadan görev yapan ekiplerimiz, çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir." diyen Üstel, tek hedeflerinin kayıplara ulaşmak olduğunu, batığın çıkarılması için Türkiye'deki uzman kurum ve kuruluşlarla görüştüklerini, bu kapsamda Türkiye'den gelen uzmanların da bölgede incelemelerde bulunduklarını söyledi.

"Enkazı çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz"

Bugün Girne açıklarında arama yapan TCG Alemdar gemisindeki çalışmaları yerinde incelediklerini anlatan Üstel, şu bilgileri paylaştı:

"Gemi enkazının çıkarılması yönündeki çalışmalar yarın netleşecek. Enkazı çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz. Bu konuda belirli girişimleri de başlatmış bulunuyoruz. Alanında deneyimli özel kuruluşların teknik personeli, bugün kazanın meydana geldiği bölgede ve batıkta gerekli incelemeleri yaparak ön raporlarını hazırlıyor. Bu kapsamda ben de yarın İstanbul'a giderek derin denizlerde batık çalışmaları ve enkaz çıkarma operasyonları konusunda deneyimli bu özel kuruluşlarla hazırlanan raporları ele alacağım."

Üstel, arama çalışmalarına ek imkanların ve alternatif yöntemlerin dahil edilmesi için çaba harcadıklarına dikkati çekerek, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştireceği temaslar sonucu tüm rapor ve bulguları değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, arama çalışmalarına desteğinden dolayı Türkiye'ye ve gayretlerinden ötürü tüm arama ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını, 13 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 15 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA
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