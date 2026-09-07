Üstel'den Filenin Sultanları'na tebrik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

KKTC Başbakanı Üstel, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, "Filenin Sultanları"nın önemli bir başarıya daha imza attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız bu acılı günlerde, milletimize büyük bir gurur ve moral yaşatan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızı Avrupa Şampiyonluğu dolayısıyla yürekten kutluyorum. Hepimizin göğsünü kabartan 'Filenin Sultanları'nı, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Teşekkürler 'Filenin Sultanları'."

Kaynak: AA