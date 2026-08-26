Haberler

Üstel, Alman milletvekili Krah'ı kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah'ı kabul etti. Görüşmede Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi ve haksız izolasyonlar ele alındı, Krah tek taraflı dinlemenin yanlış olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah'ı kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Cumhuriyet Meclisinin davetiyle KKTC'de bulunan Krah ile Başbakanlık'taki ofisinde görüştü.

Kabulde KKTC Başbakanı Üstel'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy eşlik etti.

Başbakan Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, Alman milletvekili Krah'ın KKTC'yi ziyaret ederek Kıbrıs Türk halkının yaşadığı gerçekleri yerinde görmesinin önemli olduğunu belirtti.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar büyük bedeller ödeyerek varoluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini, 1974'ten bu yana ise tüm haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen çözüm ve uzlaşı iradesini her zaman ortaya koyduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs konusunda tarafsız ve adil bir yaklaşım ortaya koyamadığına işaret eden Üstel, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların halen sürmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Krah ise Kıbrıs Türk halkının çözüm için geçmişte attığı olumlu adımların ve yaşadıklarının tarihsel boyutunun farkında olduklarının altını çizerek, Kıbrıs meselesini tek taraflı dinlemenin yanlış bir yöntem olduğuna dikkati çekti.

İnsanların Kuzey'e gelerek gerçekleri görmesi gerektiğini belirten Krah, nazik ev sahipliği için Üstel'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var

Süleymancılar'a son dalga operasyonda karar çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Diyarbakır’da belediye işçisi 13 yaşındaki çocuğa yönelik taciz iddiasıyla tutuklandı

Mide bulandıran iddia kenti ayağa kaldırdı, iş akdi hemen feshedildi
İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı

Sahte ilanlarla rekor vurgun yaptılar, sakın kanmayın
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti

Bir dönem sona erdi: Müziğin efsane ismi hayatını kaybetti
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı

Adıyaman'da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var