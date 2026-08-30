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Girne'de feribot faciası: 267 kişilik gemide can kaybı

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta can kayıpları olduğunu, kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı. Gemi, hava muhalefeti nedeniyle bugün hareket etmiş, ikinci dalgada su almaya başlamıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenlerin olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Üstel, AA muhabirine, Girne açıklarında alabora olan geminin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yaşanan kazada can kaybı olduğunu aktaran Üstel, "Sahil güvenlik başta olmak üzere halkımız da olay yerine akın etmiştir. Teknesi olan yardıma koştu. Sağlık ekiplerimiz hazır, her türlü hazırlığımızı yaptık." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel, olayı yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"259 yolcu ve 8 mürettebat vardı. Gemi, dün Türkiye'ye gidecekti ama hava şartları dolayısıyla bugün gitti. Ancak denizde birinci dalga vurdu, kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı."

Kaynak: AA
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