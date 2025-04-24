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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı Kabul Etti

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı Kabul Etti
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Haberler
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, yükseköğretimle ilgili konular ele alındı ve sonrasında hediye takdimi yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı kabul etti.

Başbakan Üstel, KKTC Başbakanlık Ofisi'nde YÖK Başkanı Özvar ile görüştü.

Görüşmede, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karakaş da yer aldı.

Görüşmenin ardından Üstel ve Özvar, birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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