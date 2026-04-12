KKTC Başbakanı Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasını kınadı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs'ta Paskalya Bayramı sırasında Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasını kınadı. Üstel, bu tür eylemlerin barışa hizmet etmediğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının onurlu bir şekilde yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Paskalya Bayramı nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) kutlamalarda Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasını kınadı.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'de yaşanan gelişmelerin Kıbrıs'ta barış, huzur ve istikrarı hedef alan tehlikeli bir zihniyetin, yeniden canlandırılma isteğini açıkça gözler önüne serdiğini belirterek, "Bu anlayışın Rum yönetimi ve dış dünyadaki bazı siyasi ve dini makamlar tarafından açıkça sahiplenilmesi ise asla kabul edilemez bir sorumsuzluktur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel açıklamasında, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, bazı Rum siyasiler ve bazı uluslararası yetkililerin, zehirli düşünceleri ve kullandıkları dilin Ada'da barışa değil çatışmaya hizmet ettiğine dikkati çekerek, "Bu nefret söylemleri, genç nesilleri kinle beslemekte, adamızın barış ve huzur dolu olması gereken geleceğini de riske atmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

GKRY'deki Paskalya Bayramı kutlamalarında Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına da değinen Üstel şunları kaydetti:

"Yine son olarak, Rum gençlerin Paskalya etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yakması, bir provokasyondan öte Kıbrıs Türk halkının varlığına yönelik açık bir saygısızlık, düşmanlık ve kin göstergesidir. Bu eylemleri güçlü şekilde kınıyoruz."

Üstel, Kıbrıs Türk halkının, Ada'da onurlu bir şekilde kendi devletinin çatısı altında ve Türkiye'nin garantörlüğünde, güven ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğini vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şu artık nettir. Bu bitmek bilmeyen kin, nefret ve saldırganlıkların sonu gelmeyecektir. Zihniyet aynıdır ve değişmemiştir. Dolayısı ile Kıbrıs meselesinde en gerçekçi ve tek sürdürülebilir çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle mümkündür."

Paskalya kutlamaları sırasında GKRY'nin başkenti Lefkoşa'da bazı Rum gruplar, gece Türkiye ve KKTC bayraklarının yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın posterlerini yakarak terör örgütü EOKA lehine sloganlar atmıştı.

Rum gruplar, gelecek Paskalya Bayramı'nı KKTC topraklarında kutlayacaklarını iddia ederek, Kuzey Kıbrıs'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar

Osimhen'i alabilmek için 5 yıldızını takımdan yolluyorlar
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

Bu takımı kim durduracak?