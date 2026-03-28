KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Nevşehir'de konuştu Açıklaması

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Nevşehir'de düzenlenen etkinlikte, Türkiye'deki vatandaşlara KKTC'ye gelmeleri çağrısında bulundu. Ataoğlu, KKTC'nin ana vatanın bir parçası olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "KKTC ana vatanın bir parçası. Ddolayısıyla ana vatandaki kardeşlerimize her zaman yapmış olduğumuz çağrı; farklı adalara, ülkelere gidileceğine kendi adamız olan KKTC'ye gelinsin." dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Kuzey Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında Nevşehir'e gelen Ataoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ataoğlu, Vali Ali Fidan'dan Kapadokya turizmi hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Ataoğlu, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olan Nevşehir'de TÜRSAB ve KITSAB işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Ataoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"KKTC ana vatanın bir parçası. Ddolayısıyla ana vatandaki kardeşlerimize her zaman yapmış olduğumuz çağrı; farklı adalara, ülkelere gidileceğine kendi adamız olan KKTC'ye gelinsin. Bu çağrımızı her meyanda tekrarlıyoruz. Köprülerin oluşturulması, geleceğimiz, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz içindir. Netice itibarıyla KKTC'ye baktığınızda geçtiğimiz yıllar içerisindeki var olmasına vesile olan yine o büyüklerimizin Anadolu'nun bağrından kopup oraya gidenler ve o günden bugüne o toprakları muhafaza ederek, koruyarak canlarını vere vere, kanlarını döke döke bugünlere kadar gelmemizdir. Bize düşen görev, bu birlikteliğimizi en iyi şekilde anlatmak ve karşılıklı gidişlerin gelişlerin daha da artarak devam etmesidir."

Vali Fidan da ziyaretin KKTC'nin Türkiye'nin ayrılmaz parçası olduğunu, turizm başta olmak üzere her alanda birlik ve beraberlik içinde çalışmaların yürütülmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Daha sonra Ürgüp ilçesini gezen Ataoğlu, yarın Göreme beldesindeki bir otelde TÜRSAB ve KITSAB tarafından düzenlenecek toplantıda turizmcilerle buluşacak.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Seda Sayan'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesine tepki

Aleyna'nın annesine sert çıktı
Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu!
İsrail saldırılarının gölgesinde çocuk olmak! Görüntü yürekleri dağladı

Omuzundaki yük taşıdığından daha ağır! Görüntü yürek parçalıyor