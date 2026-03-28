KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Nevşehir'de konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "KKTC ana vatanın bir parçası. Ddolayısıyla ana vatandaki kardeşlerimize her zaman yapmış olduğumuz çağrı; farklı adalara, ülkelere gidileceğine kendi adamız olan KKTC'ye gelinsin." dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Kuzey Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında Nevşehir'e gelen Ataoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ataoğlu, Vali Ali Fidan'dan Kapadokya turizmi hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Ataoğlu, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olan Nevşehir'de TÜRSAB ve KITSAB işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Ataoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"KKTC ana vatanın bir parçası. Ddolayısıyla ana vatandaki kardeşlerimize her zaman yapmış olduğumuz çağrı; farklı adalara, ülkelere gidileceğine kendi adamız olan KKTC'ye gelinsin. Bu çağrımızı her meyanda tekrarlıyoruz. Köprülerin oluşturulması, geleceğimiz, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz içindir. Netice itibarıyla KKTC'ye baktığınızda geçtiğimiz yıllar içerisindeki var olmasına vesile olan yine o büyüklerimizin Anadolu'nun bağrından kopup oraya gidenler ve o günden bugüne o toprakları muhafaza ederek, koruyarak canlarını vere vere, kanlarını döke döke bugünlere kadar gelmemizdir. Bize düşen görev, bu birlikteliğimizi en iyi şekilde anlatmak ve karşılıklı gidişlerin gelişlerin daha da artarak devam etmesidir."

Vali Fidan da ziyaretin KKTC'nin Türkiye'nin ayrılmaz parçası olduğunu, turizm başta olmak üzere her alanda birlik ve beraberlik içinde çalışmaların yürütülmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Daha sonra Ürgüp ilçesini gezen Ataoğlu, yarın Göreme beldesindeki bir otelde TÜRSAB ve KITSAB tarafından düzenlenecek toplantıda turizmcilerle buluşacak.