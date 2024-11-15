Üye Girişi
Haberler

KKTC 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, resmigeçit ve çeşitli gösterilerle sona erdi.

- KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda coşkuyla kutlandı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü ülke genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. Başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramlarını kutlamasıyla başladı. Halk dansları gösterisi ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konserinin ardından tören resmigeçit ile sona erdi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende, bazı siyasi parti temsilcileri, Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen heyetler de yer aldı.

KKTC 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

Erdoğan'dan sonra bir sinyal de Çelik'ten: Talimat verildiği anda başlar

 Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu
Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Zenit maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Zenit maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! FB Zenit maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Zenit CANLI izle! Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı nerden izlenir? TRT 1 canlı izle! FENERBAHÇE ZENİT MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ZENİT) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Kasım Fenerbahçe Zenit maçı nereden izlenir? Güney Kıbrıs Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Güney Kıbrıs Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 15 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 15 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.