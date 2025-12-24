Yangında 2 çocuğunu kaybeden ailenin eşyaları çalındı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde evlerinde çıkan yangında çocukları Bekir (5) ile Bager (3) kaybeden Çeçen ailesinin, bir iş yerinde depoladığı eşyaları çalındı.

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751 Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede 10 Ekim'de yangın çıktı. Kapıyı açamayınca evin duvarını kıran ekipler, içeride mahsur kalarak yaralanan Bekir Çeçen, Merve Kerse (5), Bager Çeçen, Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. ve Ebru K.'yi tahliye etti. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Çeçen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir'in ardından 12 Ekim'de Merve Kerse de yaşamını yitirdi. Durumları ağır olan yaralılardan Bager Çeçen., Leyla Ç. ve Ebru K., önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Bager ise 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazeler, işlemlerinin ardından defnedildi.

'SAĞLAM KALAN BİR KAÇ EŞYAMIZI DA ÇALDILAR'

Yangında çocukları Bekir ile Bager'i kaybeden Çeçen ailesi, yangın sonrası sağlam kalan eşyaları evin altında bulunan bir iş yerinde depoladı. İş yerine giren kişi veya kişiler, o eşyaları çaldı. Şehmus Çeçen, sağlam kalan birkaç eşyalarının da çalındığını ifade ederek, "2,5 ay önce evimizde yangın çıktı. Ben o zaman iş yerindeydim. Akşamüstü bana haber gelince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gittim. Acilde doktorlar bana 'Başın sağ olsun, Bekir'i kaybettik' dedi. Diğer çocuğum Bager'i ise 27 gün sonra Diyarbakır'da kaybettim. Baldızımın kızı Merve de yangında vefat etti. Sağlam kalan eşyaları dükkana bırakmıştık. 2-3 gün önce hırsızlar dükkanı açıp klima ve bisiklet gibi eşyaları çaldılar. Komşulardan duyduk, biz köydeydik. Evimiz yandı, yangında 2 çocuğumuzu kaybettik. Sağlam kalan birkaç eşyamızı da çaldılar. Acımız çok büyük. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Bir de bunun üstüne hırsızlarla uğraşıyoruz. İnsan ister istemez yıpranıyor" dedi.