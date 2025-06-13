Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, sopalı ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 grup arasında çıkan silah, sopa ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mardin karayolundaki 7'nci Noter önünde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüyerek silah, sopa ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bazı şüpheliler ise ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Öte yandan cep telefonu kamarasıyla da kaydedilen olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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