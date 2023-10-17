Mardin'de nişan töreni yapılan 2 çocuğun anne ve babası gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde nişan töreni yapılan 2 küçük çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mardin'de beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için aile arasında yapılan nişan töreni infial yarattı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

ANNE VE BABALARI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Valilikten dün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti. Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı, çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.