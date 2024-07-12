Mardin Kızıltepe'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için Kenan Kösen Camisi'nde mevlit okutuldu. Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dualar edildi. Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, namazın ardından vatandaşlarla görüştü. Programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için ilçedeki Kenan Kösen Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı yapıldı.
Programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.
Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, namazın ardından cami avlusunda vatandaşlarla görüştü.
Programa, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.