Bucak'taki Kızıllı Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Burdur'un Bucak ilçesindeki Kızıllı Şelalesi, son yağışların ardından doğal güzelliklerini geri kazandı. Ziyaretçiler, yemyeşil doğası ve muhteşem manzarası ile şelalenin keyfini çıkarıyor.
Burdur'un Bucak ilçesinde son yağışlardan sonra yeniden akmaya başlayan Kızıllı Şelalesi güzel manzara oluşturdu.
Kızıllı Köyü sınırlarında bulunan, yaz aylarında kuruyan şelale, son yağmurlarla birlikte yeniden canlanmaya başladı. Eşsiz manzarası ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri çeken şelale tekrar ilgi odağı oldu.
Son dönemdeki yağışlarla canlanan şelale, bu yıl da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaya başladı.
Ormanın ortasında süzülen şelaleyi ziyaret edenler, fotoğraf çekiliyor.
Kaynak: AA / Seher Özer