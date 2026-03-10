Bucak'taki Kızıllı Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Burdur'un Bucak ilçesinde son yağışlardan sonra yeniden akmaya başlayan Kızıllı Şelalesi güzel manzara oluşturdu.

Kızıllı Köyü sınırlarında bulunan, yaz aylarında kuruyan şelale, son yağmurlarla birlikte yeniden canlanmaya başladı. Eşsiz manzarası ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri çeken şelale tekrar ilgi odağı oldu.

Son dönemdeki yağışlarla canlanan şelale, bu yıl da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaya başladı.

Ormanın ortasında süzülen şelaleyi ziyaret edenler, fotoğraf çekiliyor.