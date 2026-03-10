Haberler

Bucak'taki Kızıllı Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesindeki Kızıllı Şelalesi, son yağışların ardından doğal güzelliklerini geri kazandı. Ziyaretçiler, yemyeşil doğası ve muhteşem manzarası ile şelalenin keyfini çıkarıyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde son yağışlardan sonra yeniden akmaya başlayan Kızıllı Şelalesi güzel manzara oluşturdu.

Kızıllı Köyü sınırlarında bulunan, yaz aylarında kuruyan şelale, son yağmurlarla birlikte yeniden canlanmaya başladı. Eşsiz manzarası ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri çeken şelale tekrar ilgi odağı oldu.

Son dönemdeki yağışlarla canlanan şelale, bu yıl da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaya başladı.

Ormanın ortasında süzülen şelaleyi ziyaret edenler, fotoğraf çekiliyor.

Kaynak: AA / Seher Özer
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Türk futboluyla yarışan stadyum!
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu