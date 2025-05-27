Kızılırmak Deltası'nda Turnalar İzleniyor

Kızılırmak Deltası'nda Turnalar İzleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde mayıstan itibaren gelmeye başlayan turnalar, üreme ve büyüme dönemleri kapsamında yakından izleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Ulusal Turna Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Doğu Avrupa göç rotasındaki en önemli sulak alanlardan biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne mayıstan itibaren gelmeye başlayan turnaların, Ulusal Turna Eylem Planı kapsamında üreme ve büyüme dönemleri yakından izleniyor.

?Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Ulusal Turna Eylem Planı doğrultusunda 2025 yılı izleme çalışmaları devam ediyor.

Doğu Avrupa göç rotasındaki en önemli sulak alanlardan birisi olan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne mayıstan itibaren turnalar gelmeye başladı.

Yapılan gözlemlerde deltada, sabit 8 bireyin ürediği ve düzenli olarak son birkaç yıldır 30 bireyin kışladığı tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası'nın Doğu Avrupa göç rotasındaki en önemli konaklama alanlarının başında geldiğini söyledi.

Turnaların deltaya gelmeye başladığını aktaran Doğan, "Turnalar kasım ayı sonuna kadar göçlerini devam ettirmektedirler. Göç sırasında birkaç bini bulan sürüler oluşturan turnalar gruplar halinde göç etmektedir. Kızılırmak Deltası'nda sabit 8 birey üretmekte olup düzenli olarak birkaç yıldır 30 birey kışlamaktadır." dedi.

Doğan, müdürlük bünyesinde oluşturdukları ekibin, Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün ve Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin katılımıyla üreme ve yavru büyütme döneminde olan turnaları yakından izleme çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.