Kızılcahamam'da üç farklı bölgede orman yangını çıktı
- Eğerli Alören Yaylası'ndaki yangını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor Kırsal Hıdırlar Mahallesi Işık Dağı bölgesindeki ve Salın Yaylası'ndaki yangınlar ise kontrol altına alındı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan üç orman yangınından ikisi kontrol altına alındı.
Eğerli Alören Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kızılcahamam'a bağlı kırsal Hıdırlar Mahallesi Işık Dağı bölgesi ve Salın Yaylası'nda çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.
Kaynak: AA