Kızılcahamam'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Haberler

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Kızılcahamam'da muhtarlar toplantısı yapıldı

AA - Osman Karaslan - Güncel
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Kızılcahamam'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Kızılcahamam'da 109 mahalle muhtarı ve dernek başkanlarıyla bir toplantı düzenlendi.

Kızılcahamam'da 109 mahalle muhtarı ve dernek başkanlarıyla bir toplantı düzenlendi.

Adem Özbekler Kültür Merkezinde gerçekleşirken toplantıya, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kaymakam Can Aksoy ve AK Parti ve MHP Kızılcahamam ilçe başkanları katıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, toplantıda muhtar ve dernek başkanlarına üç yılda yapılan yatırımları anlattı.

Muhtarların istek ve talepleri alınmasının ardından toplantı sona erdi.

AA / Osman Karaslan - Güncel

Adem Özbekler Kızılcahamam Milletvekili Ankara Güncel Haberler

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