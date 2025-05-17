Kızılcahamam'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Kızılcahamam Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Kızılcahamam Atatürk Çamı'nda program düzenledi.

Programın açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından ilahiler ve şiirler seslendirildi.

Etkinlikte halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Engellilik, bir engel değil; güçlü bir azmin ve sabrın simgesidir. Kızılcahamam Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını destekleyen birçok çalışmayı hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek görme engelliler imam hatip lisesi olan Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırlamaktan büyük onur duyduk. Engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak bizim en temel görevimizdir. Engelleri hep birlikte aşacağız."