Kızılcahamam'da bayramlaşma programı düzenlendi, huzurevi ziyaret edildi

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da Kaymakamlık ve belediye tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediyeye ait Adem Özbekler Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Garnizon Komutanı Uğur Dilek, Emniyet Müdürü Mustafa Dursun, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakamı Aksoy yaptığı konuşmada, bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirterek, bayramların insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günler olduğunu belirtti.

Bu duygu ve düşüncelerle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladığını ifade eden Aksoy, bayramın tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da bayramların özel ve anlamlı günler olduğunu ifade ederek, Ramazan Bayramı'nın da bu günlerden olduğunu aktardı.

"Bu büyük ailenin parçası olmanın duygusuyla, Kızılcahamam Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çalışmalarımız, projelerimiz, daha güzel Kızılcahamam için gayretlerimiz artarak sürecek." diyen Acar, heyecan ve özlemle bekledikleri bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Acar, huzur dolu nice ramazanlara ve bayramlara ulaşmayı temenni ederek, "Yüce Allah'tan dileğimiz halkımızla el ele, gönül gönüle, sevgiyle, sağlam gönül bağlarıyla nice ramazan bayramlarına sağlıkla ulaşabilmek. Bu vesile ile herkesin bayramını kutluyorum." dedi.

Programın ardından Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan kişilerin ailelerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Daha sonra Aksoy ve Acar Kızılcahamam Huzurevini ziyaret etti, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.