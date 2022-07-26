Kızılcahamam'da açık hava sinema şenliği düzenlenecek - Haberler

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Kızılcahamam'da açık hava sinema şenliği düzenlenecek

AA - Osman Karaslan - Güncel
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Kızılcahamam'da açık hava sinema şenliği düzenlenecek

Kızılcahamam ilçesinde 10 film gösteriminin yapılacağı açık hava sinema şenliği gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam ilçesinde 10 film gösteriminin yapılacağı açık hava sinema şenliği gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam Belediyesince, Kızılcahamam Millet Bahçesinde 1-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan şenlikte, 10 film gösterimi yapılacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, hemşerilerinin aileleri ile huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için şenlik düzenleyeceklerini söyledi.

Acar, "İlçemiz kültürün, sanatın, sosyal yaşamın başkenti ve Ankara'nın akciğeridir. Kızılcahamamlıların kültürel ve sosyal etkinliklerden eksik kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyor ve gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şenlikte, tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Osman Karaslan - Güncel

Süleyman Acar Kızılcahamam Hisarcık Güncel Haberler

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