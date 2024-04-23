Kızılcahamam Belediyesi 23 Nisan'da Çocuk Şenliği Düzenledi

Kızılcahamam Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenledi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Programda, yüz boyama, yarışmalar ve müzik etkinlikleri de yapıldı.

Şenliğe katılan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, çocukların gözlerindeki parıltı ve yüzlerindeki gülümsemeye şahit olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.