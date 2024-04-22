Üye Girişi
Haberler

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ebeler Haftası'nı kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ebeler Haftası dolayısıyla Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti ve ebelerle bir araya geldi. Acar, ebelerin önemine vurgu yaparak görevlerinde başarılar diledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Ebeler Haftası" nedeniyle Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Hastane Başhekimi, Hastane yönetimi ve ebelerle bir araya geldi.

Günün anısına pasta keserek sohbet eden Başkan Acar, "Annelerimizin en zor anlarında yardımcıları olan, bebeğin ilk nefesinde yanında olarak onu sağlıklı bir şekilde anne kucağına teslim eden, sevgi ve şefkatle vazifelerini yerine getiren ebelerimizin Ebeler Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyan hastane yönetimi ve görevli ebeler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılcahamam Devlet Hastanesi Ebeler Haftası Süleyman Acar Kızılcahamam Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title