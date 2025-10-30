Kızılay Haftası'nda İklim Değişikliği ve Afet Bilinci Teması

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Son ateşkesten sonra günlük 400 civarında TIR içeriye girmeye başladı. Açık olduğu müddetçe bizler çok hızlı bir şekilde içeriye insani yardım göndermeye devam edeceğiz" dedi.

Türk Kızılay'ın Etimesgut Yerleşkesi'nde Kızılay Haftası kapsamında Kızılay Sokağı'nın açılışı yapıldı. 330'dan fazla okuldan 22 bini aşkın öğrenciyi ağırlamak üzere kapılarını açan Kızılay Sokağı, 'iklim değişikliği ve afet bilinci' teması gerçekleştirilecek. Kızılay Sokağı etkinlikleri kapsamında öğrenciler için afet parkuru, iklim kahramanları, dijital müze, iyilik kolisi gibi 12 farklı oyun ve etkinlik gerçekleştirilecek. Kızılay Sokağı, aynı zamanda çocukların erken yaşta Kızılaycılık kültürü ve gönüllülük bilinciyle tanışmasını amaçlıyor. Kızılay Haftası boyunca ülke genelindeki Kızılay şubeleri de aynı temayla etkinlikler gerçekleştirecek.

'BU SENEKİ TEMA; İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AFET BİLİNCİ'

Sokağın açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bu seneki Kızılay Sokağımızın temasını iklim değişikliği ve afet bilinci olarak belirledik. Yaşadığımız coğrafyaya baktığımız zaman, afet olayını bilimsel bir yaklaşımla değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz. Afet riski engelleyebileceğimiz bir konu değil. Ama afet kaynaklı zarar görme noktasında toplumda bir direnç, bir mukavemet oluşturmak bizim ana hedefimiz olmak durumunda. Burada çocuklarımıza herhangi bir afet durumunda; sel olabilir, yangın olabilir, deprem olabilir; kendilerini nasıl koruyacakları, dışarıya çıkarken evlerindeki o afet çantasını nasıl hazırlayacaklarını, hangi durumda nasıl ayağa kalkabilecekleriyle alakalı neler öğrenmeleri gerektiği öğretiliyor" diye konuştu.

'İNSANİ YARDIMIN KESİNTİYE UĞRAMA RİSKİ VAR'

Gazze'deki duruma ilişkin de konuşan Yılmaz, "Son ateşkesten sonra günlük 400 civarında TIR içeriye girmeye başladı. Bu işin güzel tarafı; ama bizi tedirgin eden taraf şu ki ateşkese rağmen hala bombalamalar ya da ihlaller olduğu müddetçe insani yardımın da tekrar kesintiye uğraması riski var ve bu ciddi bir kırılganlık oluşturuyor. Dolayısıyla bir taraftan da bu kırılganlığın meydana gelmemesi için savunuculuğu devam ettiriyor olmamız lazım. Kalıcı barışa dönmesi için de aslında uluslararası kamuoyunun insani diplomasiyi yürütüyor olması son derece önemli. Kızılay ve insani yardımlar tarafına gelecek olursak, en son kalkan AFAD'ımız koordinasyonundaki gemimizde 422 bin kurban konservesini göndermiştik. Sonrasında içeriye girerken görüntüler paylaştık. Bugün de AŞ evimizden paylaşım videoları gelecek. Halkımızın kurban döneminde Gazze'ye göndermek üzere bize emanet ettiği konserveler şu anda içeride. Yeni bir gemimizin hazırlığını yapmaya başladık. Açık olduğu müddetçe bizler çok hızlı bir şekilde içeriye insani yardım göndermeye devam edeceğiz" dedi.

MİNİKLERDEN KEMAN PERFORMANSI

Yılmaz, konuşmasının ardından Kızılay Sokağı'nı gezdi. Kızılay Sokağı'nın açılışı kapsamında Bolu'dan 'Arkadaşım Keman Projesi'nin minik sanatçıları ile Isparta Eğirdir'den Cennet Erdoğan Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri, Kızılay şarkılarını seslendirdi. 'Arkadaşım Keman Projesi'nde yer alan ilkokul öğrencilerinin mini konseri, ilgiyle izlendi. Projede görev alan öğretmen Müjde Sarısözen Doğan, "Projemiz ilkokul 1'inci sınıflardan başlamak üzere çocuklara keman eğitimi veren bir proje. Biz çocuklarımızın okullarına gidiyoruz ve orada velilerimizle birlikte keman eğitimini sürdürüyoruz. Sonrasında çocuklarımız böyle güzel etkinliklerde, burada Kızılay'da olduğu gibi özel günlerde konserler veriyorlar. Bu yaptıkları performansları sergiliyorlar ve kemanı bir yol arkadaşı olarak ediniyorlar hayatları boyunca. İleride belki iyi kemancılar, iyi müzisyenler, güzel müzik öğretmenleri de yetişirse, bu projeden doğarsa çok mutlu oluruz" diye konuştu.