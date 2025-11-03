Haberler

Kızılay Haftası Etkinlikleri Zonguldak'ta Başladı

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kızılay Sokağı' etkinliği, Vali Yardımcısı Muammer Balcı’nın katılımıyla başladı. Etkinlikte kan bağışı ve afet bilinci konuları vurgulanırken, öğrenci gösterileri de düzenlendi.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanlığı tarafından Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında "Kızılay Sokağı" etkinliği düzenlendi.

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve beraberindeki protokol üyeleri, 3 gün sürecek etkinliklerin açılışını gerçekleştirdi.

Kan bağışı farkındalığının artırılmasının yanı sıra afet bilincinin ve gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiği etkinlikte, AFAD'a ait deprem simülasyon tırı da alanda yer aldı.

Protokol üyeleri, tırda deprem anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Etkinlikte, öğrenciler müzik ve dans gösterileriyle eğlendi. Kızılay temalı el emeği ürünler stantlarda sergilendi.

Protokol üyeleri, alanı gezerek Kızılay temalı pastayı kesti.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, programda yaptığı konuşmada, Kızılay Haftası'nın önemine değinerek, Cumhuriyet Bayramı ile "çifte bayram" yaşadıklarını belirtti.

Can, Kızılay'ın 157 yıldır milletin ve devletin hizmetinde faaliyet gösterdiğini aktararak, yıl sonunda kan torbası üretimine başlayacaklarını ve aralık ayında Ankara'da plazma fabrikası kuracaklarını bildirdi.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay'ın afetlerde, savaşlarda, salgınlarda ve insani ihtiyaçların olduğu her durumda insanların yanında olduğunu söyledi.

Programa, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Alin, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

