Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Kurban bedeli yurtiçinde 13 bin 250, yurtdışında 5 bin 250 lira

KIZILAY Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz 2025 yılı vekaletle kurban kesim kampanyasına ilişkin detayları düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Kızılay'ın Kısıklı'daki İstanbul ofisinde düzenlenen toplantıda konuşan Yılmaz, "Geçen sene 21 bin 252'si Gazze'de 115 bini yurtdışında 10 bin 416'sı yurtiçinde olmak üzere kurban kesimlerimizi gerçekleştirmiş olduk.Yurtiçi Filistin Gazze kategorisi için 13 bin 250 lira kurban bedeli, yurtdışı için ise 5 bin 250 lira olarak açıklamış oluyoruz kuban bedellerimizi bu sene " dedi.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz 2025 yılı vekaletle kurban kesim kampanyasıyla ilgili düzenlenen basın toplantısına katıldı. Burada bir konuşm yapan Yılmaz sözlerine Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme değinerek başladı.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Biliyorsunuz Silivri yakınlarında geçen hafta 6.2'lik bir deprem yaşadık ben tekrar İstanbulumuza, Tekirdağ'a Çorlu'ya geçmiş olsun diyorum.Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı. Bu deprem bize bir kez daha hatırlattı ki bizlerin heran afetlere hazır olması lazım.Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde Türk Kızılay'ı olarak beslenme ana sorumlusuyuz. 3 bine yakın gönüllümüzle beraber, beslenme platformundaki paydaşlarımızla beraber vatandaşlarımızın yanındaydık." dedi.

'21 ÜLKEDE 146 BİN 683 KİŞİ ADINA KURBAN KESİMİ YAPTIK'

Yılmaz konuşmasının devamında, " 2024 senesinde Türkiye dahil 21 ülkede 146 bin 683 vekalet sahibi adına kurban kesimi yaptık.Bizler için kurban bir emanet, bizler için Kurban Bayramı aslında daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için de bir vesile. Dolayısıyla her geçen sene vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kurban paylarını yerince yeterince insanlara ulaşmak anlamında bir çabaya giriyoruz ve mutlulukla da görüyoruz ki her sene bu teveccüh de artıyor.2023 yılıyla karşılaştırdığımızda hisse oranında 2024 yılında yüzde 38'lik bir artış vardı.Geçen sene 21 bin 252'si Gazze'de 115 bini yurtdışında 10 bin 416'sı yurtiçinde olmak üzere kurban kesimlerimizi gerçekleştirmiş olduk."dedi.

'ULAŞILAN KİŞİ SAYISINDA YÜZDE 70'LİK ARTIŞ VAR'

Yılmaz, "Yine ulaşılan kişi anlamında yüzde 70'lik bir artış vardı. Bunun sebebi tabi ki özellikle Gazze normal şartlarda kendi yerinde kesim yapılıyordu, son olaydan sonra Gazze'deki kurban paylarını da konserveye dönüştürdüğümüz için daha fazla insana ulaştırmaya vesile oluyor.Dolayısıyla 2023 ile kıyasladığımız zaman 2024 yılında ulaşılan kişi sayısı anlamında yüzde 70'lik bir artış gerçekleşmiş olduGeçen sene 2024 ylıında 4 milyon 913 bin 693 kişinin sofrasına bir şekilde emanetleri ulaştırmış olduk. Bizler geçen sene 2024'te Türkiye dahil 21 ülkede kurban operasyonunu gerçekleştirdik. Bunların 21 bin 252'i Gazze operasyonu içindi. Türkiye'de kesim gerçekleşitirildi kurban payları konservelere konuldu. Yine bunun dışında Tanzanya'da 11 bin 900 Uganda'da 18 bin 900 Nijer'de 21 bin 475 gibi sayılarla yurtdışında bu operasyonları gerçekleştirmiş ve insanlara Türk halkının emanetlerini ulaştırmış olduk.Biz sene her sene olduğu gibi 2025 yılında da kurban bereketini her yıl yaşatıyorsak 'Hilal olsun Türkiye' diyoruz.Hilal bizim için önemli Türk bayrağımızdaki hilal, hilal gökyüzümüzdeki hilal, aslında nereye giderseniz gidin umudun, bereketin,güvenin sembolü ve bizler de bu Hilal'i gören herkesin kendini güvende hissetmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'22 ÜLKEDE KURBAN KESİM VE DAĞITIMI PLANLADIK'

Konserve haline getirilen kurban paylarının 2 sene olduğunu söyleyen Yılmaz, " Böylelikle sadece Kurban Bayramı'nda değil ihtiyaç sahiplerine yıl boyu bunları ulaştırabiliyoruz. Gazze'de de kurban modelini konserveye dönüştürmemiz bu devamlılığı sağlamada bize çok önenli bir imkan sağlamış old. Bu sene 22 ülkede kurban kesim ve dağıtımı planladık. Bu sene de hem kesim hem dağıtım yapacağız. Filistin ve Gazze'nin paylarını kestikten sonra konserveye dönüşürüeceğiz.Gazze'ye sürekli bir ulaşım sözkonusu değil.Yine yurtışında anlık dağıtım şeklinde gerçekleşitireceğiz operasyonlarımızı: Bu sene bir aşevi açma kampanyası da başlattık ülke genelinde. Şu anda 46 aşevimiz var. Sene sonuna kadar 15 aşevi açma planımız daha var.Aşevlerimizde yılın 12 ayı insanlarımıza evinde yemek pişrimeyen yaşlılarımıza evinde engellisi, olan ailelerimize ulaşmada bir fırsat. Yine yurtiçinde bize emanet edilen kurbanları aşevlerinde de sıcak yemek olarak dağıtıyouz dağıtmaya devam edeceğiz.Bu sene kurban bedelimizi bu lansmanla açıklamış oluyoruz. Yurtiçi ve Filistin Gazze kısmı birbiriyle aynı fiyata sahip. Çünkü, Gazze için de Türkiye'de kesim ve konserveleme işlemi yapılacak. Onun dışında lojistik bedeli Kızılay olarak biz üstlenmiş olacağız. Yurtiçi Filistin Gazze kategorisi için 13 bin 150 lira kurban bedeli, yurtdışı için ise 5 bin 250 lira olarak açıklamış oluyoruz kuban bedellerimizi bu sene " dedi.