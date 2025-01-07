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17 yaşındaki gencin öldüğü kazada Kerem Kınık'ın kızı asli kusurlu çıktı

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İstanbul'da Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in karıştığı kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Kamera görüntülerine dayanarak hazırlanan rapora göre, 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği ve üç kişinin yaralandığı kazada Fatıma Zehra Kınık Demir asli kusurlu bulundu.

İstanbul'da motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olan, ancak tutuksuz yargılanıp adli kontrol tedbiri de kaldırılarak tepkilerin hedefi olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'le ilgili bilirkişi raporu tamamlandı.

ZEHRA KINIK DEMİR ASLİ KUSURLU

Mahkemenin istemi üzerine iki uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, kamera görüntülerine dayanarak kazanın oluş şekli anlatıldı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen raporda, "Fatıma Zehra Kınık Demir, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 47/c,d, Madde 57/a,b-5, Madde 84/h ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Yönetmeliğin Madde 95/c,d, Madde 109/a, Madde 109/b-5, Madde 157/a-8, Madde 157/b bentlerinde açıklanan hükümler gereği yukarıda açıklanan trafik kurallarını ihlal ettiğinden kazanın meydana gelişinde asli kusurlu." ifadelerine yer verildi. Ayrıca raporda, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kazada ölen Batın Barlasçeki kasksız yolculuk yaptığı için tali kusurlu, kazada yaralanan iki yayanın ise kusursuz olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Rüzgarlıbahçe'de 9 Temmuz'da Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmıştı. Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarpıp hayatını kaybetmiş, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünışık yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir, bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu kayıtlara geçmişti. Kınık hakkındaki adli kontrol kararı da ilk duruşmada kaldırılmıştı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Kınık'ın yargılanması İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

17 yaşındaki gencin öldüğü kazada Kerem Kınık'ın kızı asli kusurlu çıktı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Hiç bir şey olmaz akp liler korur bunu ufak bir para cezasi ile kapatırlar

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Haber YorumlarıHasan Polat:

Kac yil demiyorum! kac AY yatacak acaba? Hatirlatiyim hani bi Baklava calan cocuklar vardiya..........

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Haber YorumlarıMurat Topcu:

GÖSTERMELİK.ONUN ARKASI SAĞLAM.1 AY EV HAPSİ,SONRA BİTTİ GİTTİ.HİÇBİRŞEY BEKLEMEYİN.KISACASI ÖLEN ÖLDÜĞÜYLE KALDI .

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

asli kusurlu olsa ne olacak:))

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

sürücü suçludur. çünkü akan trafikte direk karşıya geçmeye çalışıyor.

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Haber YorumlarıGökhan Ccc:

iyi de kazanin oluşumunda kasktan nasil tali kusur verildi . kazanın oluş sekli önemli değil mi

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Haber YorumlarıMesut Kalınkılıç:

Haydi Adalet ortaya çok artık

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Bu şahısa hükumet ceza verdirmez halkın ceza vermesi lazım

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