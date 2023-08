Kızılay, depremzede gençleri İstanbul'daki kampında ağırladı

Kızılay, depremzede gençler ile bölgede görev yapan gönüllüleri İstanbul'daki Heybeliada Gençlik Kampı'nda buluşturdu. 'Veda Sokağı' etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da katıldı.

Türk Kızılay'ın gençlere yönelik hizmetleri arasında yer alan yaz kampları her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran-Eylül ayları arasında yüzlerce gence hizmet vererek farklı deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Bu yıl depremden etkilenen gençler ile bölgede görev yapan gönüllüleri ağırlayan Kızılay Heybeliada Gençlik Kampı'nda ise gönüllülük bilinci, uygulamalı ilk yardım, Kızılaycılık kültürü ve bağımlılıkla mücadele, temel afet eğitimi gibi eğitimler ile psikolojik ilk yardım ve kültürel sanatsal aktiviteler yapıldı. Eğitimin yanı sıra gerçekleştirilen outdoor aktiviteler, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile şehir gezisi gibi çeşitli programlarla da depremzede gençlerin yaşadıkları süreci atlatmalarına ve öğretici bir deneyim yaşamalarına katkı sundu.

Kampın son bulduğu 'Veda Sokağı' etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da katıldı. Bakan Göktaş'a gençlerin kara kalem çalışmasıyla hazırladığı portre resim hediye edildi. Eğitimlerin yanı sıra çeşitli aktivitelerin de bulunduğu kampta Bakan Göktaş ve Başkan Yılmaz gençlerle eğlenceli anlar geçirdi.

"Her hayal gerçekleşir, her hedefe ulaşılır. Yeter ki inanın"

Gençlik kampı veda gecesinde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şimdi içim biraz burkuldu. Çünkü sizlerin arasından ayrıldığım için, ayrılamaya yakın olduğum için biraz hüzünlüyüm. Açıkçası böyle bu kadar burayı seveceğimi bilmiyordum. Sizlerle beraber burada bulunduğum için hem çok mutluyum hem de artık bu anı benim hafızamdan çıkmayacak. Bu ada benim için çok ayrı bir yer olacak. Şimdi Kızılay'ın ben açıkçası bu kampın hepinize çok iyi geldiğine inandım ve gördüm. 6 Şubat depreminde hepiniz çok sarsıldınız. Bazılarınızla konuştuk. Hepinizin ayrı ayrı hikayeleri var. Burada da yaralarınızı sarmak için bir imkan buldunuz. Öncelikle depremde hayatını kaybeden herkese tabii başsağlığı diliyorum. Yakınlarına, sizlere de sabırlar diliyorum. Ama dediğim gibi yaralarımızı hep beraber saracağız, sarmaya da devam edeceğiz. Nerede olursanız olun her biriniz olduğunuz yerde hayatınızı güzelleştireceksiniz. Kıymetli kız kardeşlerim, her engel aşılır, her yol yürünür. Her hayal gerçekleşir, her hedefe ulaşılır. Yeter ki inanın" diye konuştu.

"Hep birlikte geleceğe umutla bakacağız"

Veda gecesinde gençlere seslenen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise, "Sizler bu ülkenin gençlerisiniz. Biz Kızılay'ı da ülkemizi de sizlere emanet edeceğiz. Siz ne kadar umut dolu olursanız, siz ne kadar güçlü olursanız, siz ne kadar iyi olursanız, siz ne kadar dirayetle ayakta durursanız bu toplum da o kadar güçlü olacak. Lütfen buradan evinize döndüğünüz zaman Kızılay şubelerine gidin, gönüllü olun. Bir kısmınız üniversite sınavına girdiniz. Bir kısmınız üniversitelerde okuyor. Üniversite kulüplerine üye olun ve birbirinizi bırakmayın, sımsıkı tutun. Çünkü ne kadar paylaşırsak, ne kadar dayanışırsak, ne kadar yardımlaşırsak o kadar mutlu olacağız, güçlü olacağız ve hep birlikte geleceğe umutla bakacağız. Tabii biz bugün buraya size konuşma yapmaya değil, sizleri seyretmeye, sizleri dinlemeye geldik. Ben şimdiden hepinizi gönül dolusu kucaklıyorum ve hayatınızda başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL