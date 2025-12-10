Bolu'dan kısa kısa

Türk Kızılay Yeniçağa Şubesi, Yaşar Çelik İlkokulunun ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla başlattığı "Bir Çocuk da Sen Isıt" projesine destek verdi.

Kızılay yetkilileri ile gönüllülerin temin ettikleri mont, hırka gibi kışlık giysiler, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere okul yetkililerine teslim edildi.

Yeniçağa Kızılay temsilcisi İlknur Pınarcı yaptığı açıklamada, "Okulumuzun başlatmış olduğu bu örnek proje için okul idaresine, öğretmenlere, okul aile birliğine ve emek veren tüm velilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İlçemizde eğitim kurumlarımızın gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına destek vermeye her zaman hazırız." dedi.

Gerede'de sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil eve çarptı

Necip Fazıl Caddesi'nde ilerleyen K.E. idaresindeki 06 FBR 164 plakalı SUV tipi araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki eve çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Sürücüye hastanede anjiyo yapıldığı öğrenildi.