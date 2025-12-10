Haberler

Bolu'dan kısa kısa

Bolu'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Yeniçağa Şubesi, Yaşar Çelik İlkokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek veren 'Bir Çocuk da Sen Isıt' projesine destek verdi. Gönüllüler tarafından temin edilen kışlık giysiler okul yetkililerine teslim edildi.

Türk Kızılay Yeniçağa Şubesi, Yaşar Çelik İlkokulunun ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla başlattığı "Bir Çocuk da Sen Isıt" projesine destek verdi.

Kızılay yetkilileri ile gönüllülerin temin ettikleri mont, hırka gibi kışlık giysiler, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere okul yetkililerine teslim edildi.

Yeniçağa Kızılay temsilcisi İlknur Pınarcı yaptığı açıklamada, "Okulumuzun başlatmış olduğu bu örnek proje için okul idaresine, öğretmenlere, okul aile birliğine ve emek veren tüm velilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İlçemizde eğitim kurumlarımızın gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına destek vermeye her zaman hazırız." dedi.

Gerede'de sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil eve çarptı

Necip Fazıl Caddesi'nde ilerleyen K.E. idaresindeki 06 FBR 164 plakalı SUV tipi araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki eve çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Sürücüye hastanede anjiyo yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
title