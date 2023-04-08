Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kerem Kınık kan verirken video paylaştı, herkes yorumlarda aynı soruyu sordu: Parayla mı satıyorsunuz?

Güncel Haberler

Depremlerin hemen ardından Kızılay'ın bir derneğe çadır sattığının ortaya çıkması sonrası tepkilerin odağına oturan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, gündemden düşmüyor. Son olarak kan bağışı yaptığı anların videosunu çeken ve vatandaşları kan vermeye davet eden Kınık, Twitter'da TT oldu. Birçok kullanıcı paylaşımın altına "Kanı parayla mı satıyorsunuz?" yorumunu yazdı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkmış ve bu nedenle Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tepkilerin odağına oturmuştu. İstifası istenen Kınık, bu yönde bir karar almayacağını belirtmiş ve satışın normal bir durum olduğunu anlatmıştı.

Kızılay'ın kan bağışlarını da parayla sattığı iddia edilmiş, bu duruma Kınık, "Hizmet maliyetini SGK ödemektedir. Parayla kan kesinlikle satılamaz, bu kanuna aykırıdır. Kan ticaret konusu yapılamaz." demişti.

Bu gelişmelerin ardından Kızılay'da kan stoklarının azaldığı duyuruldu ve vatandaşlar kan bağışına davet edildi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık da kan bağışı yaptığı anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kınık paylaşımına, "Kan hayat demektir, şifa bekleyen hastalarımız için düzenli kan bağışı yapalım. Haydi #KanDostum" ifadelerini yazdı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kan bağışı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Paylaşımının ardından TT listesine giren Kınık'ın paylaşımına da yorum yağdı. Birçok kullanıcı Kınık'a, kanın parayla satılıp satılmadığını sordu.

O yorumlardan bazıları:

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kan bağışı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kan bağışı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kan bağışı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kan bağışı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kan bağışı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kan bağışı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kan bağışı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com - Güncel

Kerem Kınık Kızılay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (5)

Huseyin Ermagan:

Sen Kızılay'ın başında olduğun sürece değil sana kan vermek günahımı vermen depremde millet tır tır titrerkken soğuktan sen çadır satiyordun

Cevap Yaz317Yayından Kaldır
Halit:

paraylamı diğenler bu kanı birine vermeden bu kanı muhafazası ve testleri var bunların parası alınır

Cevap Yaz43Yayından Kaldır
sade vatandaş:

her ne olursa olsun bu kuruma karşı olumsuz tavır almak doğru değil sağlığı elverişli olan her vatandaş kızılaya kan vermelidir

Cevap Yaz85Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title