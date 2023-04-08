Kerem Kınık kan verirken video paylaştı, herkes yorumlarda aynı soruyu sordu: Parayla mı satıyorsunuz?

Depremlerin hemen ardından Kızılay'ın bir derneğe çadır sattığının ortaya çıkması sonrası tepkilerin odağına oturan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, gündemden düşmüyor. Son olarak kan bağışı yaptığı anların videosunu çeken ve vatandaşları kan vermeye davet eden Kınık, Twitter'da TT oldu. Birçok kullanıcı paylaşımın altına "Kanı parayla mı satıyorsunuz?" yorumunu yazdı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkmış ve bu nedenle Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tepkilerin odağına oturmuştu. İstifası istenen Kınık, bu yönde bir karar almayacağını belirtmiş ve satışın normal bir durum olduğunu anlatmıştı.

"PARAYLA KAN SATIŞI KANUNA AYKIRI"

Kızılay'ın kan bağışlarını da parayla sattığı iddia edilmiş, bu duruma Kınık, "Hizmet maliyetini SGK ödemektedir. Parayla kan kesinlikle satılamaz, bu kanuna aykırıdır. Kan ticaret konusu yapılamaz." demişti.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI

Bu gelişmelerin ardından Kızılay'da kan stoklarının azaldığı duyuruldu ve vatandaşlar kan bağışına davet edildi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık da kan bağışı yaptığı anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kınık paylaşımına, "Kan hayat demektir, şifa bekleyen hastalarımız için düzenli kan bağışı yapalım. Haydi #KanDostum" ifadelerini yazdı.

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Paylaşımının ardından TT listesine giren Kınık'ın paylaşımına da yorum yağdı. Birçok kullanıcı Kınık'a, kanın parayla satılıp satılmadığını sordu.

O yorumlardan bazıları: