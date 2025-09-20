Kızılada'da Uluslararası Kıyı Temizleme Günü Etkinliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla gönüllüler tarafından Kızılada'da çevre temizliği gerçekleştirildi.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Fethiye Kardelen Sanat Derneği ve farklı firmaların temsilcileri ile gönüllü vatandaşlar da yer aldı.

Foça Mahallesi Çalış mevkisinden kalkan tekneyle Kızılada'ya ulaşan gönüllüler, yaklaşık 2 saatte 110 kilogram çöp topladı.

Çöp torbalarıyla tekneye taşınan atıklardan dönüştürülebilir olanlar, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.

TURMEPA'da görevli Ersin Özer, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.