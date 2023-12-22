Kızıl Goncalar Dizisi Hakkında Gold Film Açıklama Yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gelen şikayetler üzerine hakkında dün inceleme başlatılan Kızıl Goncalar dizisinin yapım şirketi Gold Film, "Dizimiz, bu toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesime bir ayna tutması için kurgulandı. Kızıl Goncalar'ın kurgu bir hikaye olduğunu, ne bir belgesel ne de bir haber dosyası olmadığını akılda tutan, adil eleştirilerin konusu olmak isteriz. Beğenileri ve eleştirileri dikkate alarak saygıyla izliyor ve maksatlı yorumların takdirini ise değerli izleyicilerimize bırakıyoruz" açıklamasını yaptı.

RTÜK tarafından son günlerde gelen şikayetler üzerine hakkında dün inceleme başlatılan Kızıl Goncalar dizisinin yapım şirketi Gold Film açıklama yaptı. Gold Film, dizinin bir kurgu hikaye olduğunun altını çizerek gerçek kurum, kuruluş ve kişilerle ilgisi olmadığını belirtti.

Gold Film tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"TOPLUMUN HİÇBİR KESİMİNİ HEDEF GÖSTERMEK YA DA HİÇBİR İNANÇ VE DEĞERİ KÖTÜLEMEK GİBİ BİR AMACIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Kızıl Goncalar isimli dizi filmimize ilişkin olarak birkaç gündür kamuoyunda paylaşılan bazı haksız ve gerçeklerle örtüşmeyen eleştiriler üzerine açık ve net şekilde belirtmek isteriz ki, aktardığımız hikayenin hiçbir gerçek kurum, kuruluş ya da kişiyle bir ilgisi yoktur. Toplumun hiçbir kesimini hedef göstermek ya da hiçbir inanç ve değeri kötülemek gibi bir amacımız söz konusu değildir.

"DİZİMİZ, BU TOPLUMUN TÜM FARKLILIKLARIYLA BİR ARADA YAŞAMAYI BAŞARAN KESİME BİR AYNA TUTMASI İÇİN KURGULANDI"

Tüm dizilerde olduğu gibi Kızıl Goncalar'da da hayatın içinde var olan doğru ve yanlış, iyi ya da kötü olma halleri, bir kesime ya da gruba değil, dizilerdeki karakterlere atfedilerek anlatılmaktadır. Hikayemizde bir yandan toplumun farklı kesimlerinden kendi değer yargılarını suistimal eden kişilerin yıkıcı etkilerini gösterirken, diğer yandan da farklı dünya görüşleri olan insanların hayatın içinde iyi niyetlerle nasıl ortak bir dil bulabildiklerini resmetmeyi amaçladık. Dizimiz, bu toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesime bir ayna tutması için kurgulandı.

"KIZIL GONCALAR'IN NE BİR BELGESEL NE DE BİR HABER DOSYASI OLMADIĞINI AKILDA TUTAN, ADİL ELEŞTİRİLERİN KONUSU OLMAK İSTERİZ"

Kızıl Goncalar'ın kurgu bir hikaye olduğunu, ne bir belgesel ne de bir haber dosyası olmadığını akılda tutan, adil eleştirilerin konusu olmak isteriz. Beğenileri ve eleştirileri dikkate alarak saygıyla izliyor ve maksatlı yorumların takdirini ise değerli izleyicilerimize bırakıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Kızıl Goncalar dizisi, 18 Aralık Pazartesi akşamı FOX TV'de yayın hayatına başlamıştı. Yapımcılığını GOLD Film'in üstlendiği, başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi; seküler Atatürkçü bir hekim olan Levent ile bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in hayatlarının kesişmesini konu alıyor. Özgü Namal'ın canlandırdığı karakter Meryem, kızı Zeynep'in tarikat şeyhinin oğluyla evlendirilmek istendiğini öğrenince bunun önüne geçmek için mücadeleye etmeye başlıyor. Dizi, tarikat sahneleriyle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Tarikata mensup çocukların küçük yaşta evlendirilmesi, kız çocuklarının okula gönderilmemesi ve Kuran Kursu'ndaki şiddet gibi dizinin ilk bölümündeki pek çok sahne tepki çekmişti. Yeni Akit ve Yeni Şafak, diziyi hedef göstermiş, Mil Diyanet Sen dizinin yasaklanmasını istemişti.

İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yaparak, "Allah Teala'nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur" demişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, cemaatlerin diziyi hedef göstermesinin ardından dün "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir" açıklamasını yapmıştı.

Kızıl Goncalar dizisinin İstanbul Şişli'deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlendiği de bu sabah ortaya çıkmıştı.