Kızıl Dalga 8 Tatbikatı Tamamlandı

Güncelleme:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz ve uluslararası deniz trafiğinin güvenliğini artırmak amacıyla düzenlenen 'Kızıl Dalga 8' tatbikatının tamamlandığını açıkladı. Tatbikata Suudi Arabistan'ın yanı sıra Mısır, Ürdün, Yemen, Sudan ve Cibuti'nin deniz kuvvetleri de katıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz ve uluslararası deniz trafiğinin güvenliğini artırmaya yönelik düzenlenen "Kızıl Dalga 8" tatbikatının tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batı Filosu'ndaki Kral Faysal Deniz Üssü'nde yürütülen tatbikatın kapanış törenine, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed bin Abdurrahman el-Gureybi, Sınır Muhafızları Genel Müdürü Tümgeneral Şayi bin Salim el-Vedani ile katılımcı ülkelerden komutanlar katıldı.

Kasım 9-13 tarihleri arasında icra edilen tatbikatın, Suudi Arabistan deniz, kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra Sınır Muhafızları unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kızıldeniz'e kıyısı olan Mısır, Ürdün, Yemen, Sudan ve Cibuti'nin de deniz kuvvetleri unsurlarıyla tatbikatta yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikatta yer alan unsurların denizaltı savunma harbi, elektronik harp, yüzey ve hava hedeflerine karşı operasyonlar, deniz güvenliği, insansız deniz araçlarının etkisiz hale getirilmesi ve gerçek mühimmatla atış gibi bir dizi ortak manevranın icra edildiği belirtildi.

Ayrıca, sahil savunması, amfibi çıkarma, yerleşim bölgelerinde çatışma, keşif faaliyetleri, rehine kurtarma, terörle mücadele ve mayın temizleme gibi senaryoların da uygulandığı bildirildi.

Tatbikat Direktörü Tuğamiral Abdullah Muhammed el-Anzi, çalışmaların "ortak tehditlere karşı caydırıcılığı artırmayı, istihbarat ve güvenlik alanında bilgi paylaşımını güçlendirmeyi ve bölgesel deniz güvenliğini korumayı" hedeflediğini belirtti.

El-Anzi, tatbikatın katılımcı ülkeler arasında operasyonel planlama, koordinasyon ve müşterek harekat kabiliyetlerini daha da uyumlu hale getirdiğini ifade etti.

"Kızıl Dalga" tatbikatlarının ilk kez 2019'da başlatıldığı hatırlatılarak, bu yılki versiyonun gelişmiş savunma sistemleri ve modern platformlarla icra edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
