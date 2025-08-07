PKK tarafından kaçırılan evlatları için eylem yapan ailelerden çağrı: 'Gelin teslim olun'

VAN'da, PKK tarafından kaçırılan evlatları için 107'nci haftada da eylem yapan aileler, DEM Parti il binası önüne yürüdü. 'Terörsüz Türkiye' süreci nedeniyle slogan atmadan yürüyen ailelerden kızı Şerima için eyleme katılan Nazlı Sancar, "Dağlarda, mağaralarda ne yapacaksınız gelin teslim olun artık. Orada niye öleceksiniz? Gelin kaldığı yerden hayatınıza devam edin. Silahı atın, o silahın yerine kalem alın, okulunuzu okuyun" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 107'nci haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis güvenlik önlemi alırken, aileler, 'Terörsüz Türkiye' süreci nedeniyle slogan atmadan sessizce DEM Parti önüne yürüdü. DEM Parti binasında açılan müzik sesine, aileler tepki gösterdi.

'DAĞLARDA, MAĞARALARDA NİYE ÖLECEKSİNİZ?'

Eyleme kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediklerini belirterek, "Artık anneler ağlamasın, anneler gözyaşı dökmesin. Yeter artık diyoruz. Bu ülkeye artık şehit gelmesin. Asker ve polislerimiz şehit olmasın. Bu çocuklar da dağlarda, mağaralarda ölmesin ve mağaralarda çürümesinler. 7 yıldır bu kapıda sadece evlat mücadelemizi veriyoruz. Evlatlarımız gelene kadar anne ve babalar olarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada dağda olan bütün çocuklara sesleniyorum. Anne ve babalarınızın kucağına gelin. Anne ve babalar ağlamasın artık. 'Terörsüz Türkiye ' süreci ile birlikte yeni bir süreç başladı. Gelin artık. Dağlarda, mağaralarda ne yapacaksınız. Orada niye öleceksiniz? Gelin kaldığı yerden hayatınıza devam edin. Silahı atın, o silahın yerine kalem alın, okulunuzu okuyun. Şerima kızım anneni duyuyorsan, görüyorsan gel teslim ol. Yıllardır senin peşindeyim kızım. Sonsuza kadar kapım sana açıktır ve senin arkandayım. Yeter ki gel devlet güçlerimize teslim olun. Hiç korkmadan çekinmeden gelin. Evlatlarımız gelsin artık. Dağlarda, mağaralarda ölmesin" dedi.