Kızamıkta İstanbul Avrupa yakasının iç ve kuzey kesimleri başı çekiyor

İSTANBUL Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Çınla Nişli Kaya, kızamık vakalarının İstanbul Avrupa yakasının kuzey ve iç kesimlerinde yoğunlaştığını söyledi. Dr. Kaya, 2 yaş altında ölümcül seyredebilen kızamığı, en çok 9-18 ay çocuklarda gördüklerini, hastalığa aşısız yakalanan çocukların bundan 8-10 yıl sonra ölümcül olabilen beyin hastalığı SSPE'ye yakalanma riski taşıdığını, bu nedenle "kızamık olup bağışıklansın" yaklaşımının tehlikeli olduğunu kaydetti. Okullar açıldığında bulaşmanın da artacağını ve mevsimsel grip, rinovirüs gibi diğer hastalıklarla da karıştırılacağı için, kızamığın hızla yayılmasında kontrolün daha da zorlaşacağını vurgulayarak, eksik aşılı çocukların tatil döneminde kızamık aşılarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.Kızamık açısından özellikle gebeler, bağışıklığı baskılanmış kişiler ve aşısız çocukların büyük bir tehlike altında olduğunu kaydeden Dr. Kaya, şunları söyledi: "Kızamık çok kolay bulaşıyor, çok hızlı ilerliyor ve hastalığın kesin bir tedavisi de yok. Sadece semptomları yani şikayetleri giderecek tedaviler verebiliyoruz. Böyle olunca da zatürre gibi ağır akciğer enfeksiyonlarına, beyin enfeksiyonlarına, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (ensefalit) gibi uzun dönemde etkili olacak enfeksiyonlara sebep oluyor ve maalesef hasta kayıpları ya da hasarlarla karşılaşabiliyoruz. Çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Maalesef aşı yaptırmayan kişinin sadece kendi sorunu olmuyor; ülkemizin, hatta dünyanın problemi haline geliyor aşı karşıtlığı."